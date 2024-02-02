"الأهلي" يحتفظ بلاعبه محمد المجحد لثلاثة أعوام

أعلنت إدارة النادي الأهلي توقيعها عقدًا احترافيًّا جديدًا مع محمد المجحد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، يمتد لثلاثة أعوام إضافية.
ونشر النادي مقطع فيديو لأهم لحظات اللاعب مع الفريق وعلق عليه: "محمد المجحد أهلاوياً لمدة 3 سنوات".
وكانت إدارة النادي الأهلي وقعت في أغسطس 2019 عقدًا مع "المجحد" لمدة 5 سنوات قادمًا من الفتح، في صفقة قدرت حينها بـ 25 مليون ريال.
ويأتي تجديد عقد اللاعب صاحب الـ 25 عاماً؛ نظير المستويات الكبيرة التي يقدمها مع النادي منذ انضمامه للفريق، خصوصاً خلال الموسم الرياضي الحالي، حيث لفت أنظار الجميع وأثبت نفسه أنه أحد نجوم الفريق.
وبدأ "المجحد" مسيرته الاحترافية في الدوري السعودي للمحترفين مع نادي الفتح عام 2017، وذلك بعد تدرجه من الفئات السِنية في النادي وصولاً للفريق الأول، قبل أن ينتقل رسمياً للنادي الأهلي في أغسطس 2019.