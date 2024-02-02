"الأهلي" يحتفظ بلاعبه محمد المجحد لثلاثة أعوام

وبدأ "المجحد" مسيرته الاحترافية في الدوري السعودي للمحترفين مع نادي الفتح عام 2017، وذلك بعد تدرجه من الفئات السِنية في النادي وصولاً للفريق الأول، قبل أن ينتقل رسمياً للنادي الأهلي في أغسطس 2019.