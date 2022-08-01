رياضة
الأربعاء: الأخضر يواجه فلسطين ومصر تواجه الجزائر في نصف نهائي كأس العرب للشباب
تنطلق، الأربعاء المقبل، منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب للشباب التي تحتضنها أبها حتى 6 أغسطس الجاري.
ويلتقي منتخبنا السعودي للشباب مع شقيقه الفلسطيني، فيما يواجه المنتخب المصري شقيقه الجزائري.
ويحتضن ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية مباراة المنتخب السعودي أمام فلسطين، فيما يحتضن ملعب ضمك مباراة مصر والجزائر.
وكان المنتخب السعودي تأهل إلى نصف النهائي بعد فوزه على المنتخب اليمني في الدور ربع النهائي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، فيما فازت فلسطين على الأردن بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.
وحجز المنتخب المصري مقعده في نصف النهائي بعد الفوز على نظيره المغربي بنتيجة 2-1، فيما تأهلت الجزائر على حساب تونس بعد الفوز بهدف نظيف.