الأربعاء: الأخضر يواجه فلسطين ومصر تواجه الجزائر في نصف نهائي كأس العرب للشباب

وكان المنتخب السعودي تأهل إلى نصف النهائي بعد فوزه على المنتخب اليمني في الدور ربع النهائي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، فيما فازت فلسطين على الأردن بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.