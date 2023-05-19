"أخضر الخماسي الحديث" يُحقِّق ميداليتَيْن آسيويتَيْن

حقَّقت لاعبة المنتخب السعودي للخماسي الحديث أروى بنت حسن بالحارث النجراني الميدالية الفضية للسيدات عن غرب آسيا لمسابقة الليزر رن. وكذلك حقق اللاعب محمد بن عبدالله باهيثم الميدالية البرونزية (المركز الثالث) بمسابقة الليزر رن عن فئة الرجال عن غرب آسيا، وذلك خلال منافسات اليوم الأول للعبة الليزر رن في بطولة جنوب شرق آسيا المقامة بمدينة باتايا التايلاندية من 19-22 مايو 2023، بمشاركة 16 دولة.
يُذكر أن الاتحاد السعودي للخماسي الحديث تأسس حديثًا في إبريل 2021م، وانضم في 27 نوفمبر 2021 لعضوية الاتحاد الدولي، وذلك خلال اجتماع الكونغرس للجمعية العمومية المنعقدة بموناكو.
وتُعد هذه المشاركة الدولية الأولى للمنتخب السعودي للخماسي الحديث.