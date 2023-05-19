"أخضر الخماسي الحديث" يُحقِّق ميداليتَيْن آسيويتَيْن

حقَّقت لاعبة المنتخب السعودي للخماسي الحديث أروى بنت حسن بالحارث النجراني الميدالية الفضية للسيدات عن غرب آسيا لمسابقة الليزر رن. وكذلك حقق اللاعب محمد بن عبدالله باهيثم الميدالية البرونزية (المركز الثالث) بمسابقة الليزر رن عن فئة الرجال عن غرب آسيا، وذلك خلال منافسات اليوم الأول للعبة الليزر رن في بطولة جنوب شرق آسيا المقامة بمدينة باتايا التايلاندية من 19-22 مايو 2023، بمشاركة 16 دولة.