اليوم حسم أول بطولة مخصصة للسيدات في كأس العالم للرياضات الإلكترونية

وتنطلق مباريات نصف النهائي اليوم على مسرح Amazon أرينا، حيث يلعب الفريق السعودي Falcons Vega ضد الفريق الفرنسي Team Vitality في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، ويتبع ذلك مباراة الفريق الروسي Victory Song Gamers ضد الفريق الفلبيني Smart Omega Empress في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.