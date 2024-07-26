اليوم حسم أول بطولة مخصصة للسيدات في كأس العالم للرياضات الإلكترونية

يشهد كأس العالم للرياضات الإلكترونية، أضخم حدث في تاريخ قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، اليوم السبت حسم لقب أول بطولة مخصصة للسيدات في اللعبة الشهيرة Mobile Legends: Bang Bang.
وتحظى البطولة بأهمية كبيرة نظرًا لكونها إحدى بطولات السيدات في كأس العالم للرياضات الإلكترونية، ولتقديمها أضخم مجموع جوائز في تاريخ بطولات الألعاب والرياضات الإلكترونية النسائية على الإطلاق بمجموع جوائز يبلغ 500.000 دولار.
وتنطلق مباريات نصف النهائي اليوم على مسرح Amazon أرينا، حيث يلعب الفريق السعودي Falcons Vega ضد الفريق الفرنسي Team Vitality في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، ويتبع ذلك مباراة الفريق الروسي Victory Song Gamers ضد الفريق الفلبيني Smart Omega Empress في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.
وسيلعب الفريقان الفائزان في النهائي الكبير، الذي سيقام في تمام الساعة الخامسة مساء.
وسيحصل الفريق الفائز على جائزة المركز الأول البالغة 180.000 دولار، إضافة إلى 1000 نقطة تُضاف إلى رصيد النادي في سباق الحصول على أغلى الألقاب، كأس العالم للرياضات الإلكترونية.
وتُعتبر بطولة MLBB للسيدات واحدة من الإضافات المهمة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية.
وتعكس البطولة النمو المتزايد لمجتمع اللاعبات، اللاتي يشكلن نحو 48% من مجتمع الألعاب في المملكة العربية السعودية.
كما تؤكد استضافة بطولة MLBB للسيدات التزام السعودية بدعم مجتمع اللاعبات، وتعزيز صناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية.