وصل للمركز التاسع.. "الفتح" يعبر "الخليج" بفوز قاتل

نجح فريق الفتح الأول لكرة القدم في تحقيق فوز قاتل على حساب شقيقه الخليج في الدقيقة رقم "90+10"، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بفوز الفتح بهدفين لهدف.
البداية كانت للفتح عن طريق فراس البريكان في الدقيقة الـ15 قبل أن يتعادل سوكول للخليج في الدقيقة الـ91. علمًا بأن الفتح أضاع ركلة جزاء عن طريق اللاعب كريستيان كويفا.
ونجح اللاعب مروان سعدان في تسجيل هدف قاتل لصالح فريقه الفتح في الدقيقة الـ"90+10"؛ ليحصد به الفريق النقاط الثلاث.
وبتلك النتيجة رفع الفتح رصيده للنقطة رقم 9، في حين توقَّف رصيد الخليج عند النقطة رقم 4.