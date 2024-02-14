في ميدان الجنادرية ..الأولمبية السعودية توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها الفرنسية

وقع رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ورئيس اللجنة الأولمبية الفرنسية ديفيد لابارتينت، مذكرة تفاهم بين اللجنتين، في ميدان الجنادرية الرياض؛ وبحضور الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد والأمين العام عبد العزيز باعشن.
وتهدف المذكرة، إلى تعزيز سبل العلاقات الثنائية والتعاون الرياضي والأولمبي بين الجانبين، وتبادل الخبرات والمعرفة الرياضية، بما يسهم في تطور اللجنتين إدارياً وفنياً.
وتأتي أهمية توقيع هذه المذكرة مع الجانب الفرنسي، كونها ستستضيف الصيف المقبل دورتي الألعاب الأولمبية والبارالمبية (باريس 2024)، الأمر الذي يؤدي إلى منح فريق السعودية الذي سيتواجد في باريس، فرصة الاطلاع عن قرب عن تنظيم مثل هذه الدورات الرياضية الكبيرة.
يذكر أن هذه المذكرة، تعد الأولى من نوعها التي يوقعها الجانب الفرنسي مع لجنة أولمبية من الشرق الأوسط والثامنة من نوعها في تاريخ اللجنة الفرنسية، وهو ما يؤكد قوة ومتانة اللجنة الأولمبية السعودية في جانب العلاقات الدولية.
وأبدى لابارتينت، سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية، واصفاً إياها بالفرصة الذهبية لإقامة المشاريع المشتركة، ودمج الرياضة بالمجتمع بشكل أوسع، وتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.
من جهة أخرى، شهد لابارتينت، سباق مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن، والمقام بمدينة الرياض، حيث أبدى سعادته، وإعجابه بما شاهده من مستوى تنظيمي للسباق الكبير.