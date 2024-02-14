في ميدان الجنادرية ..الأولمبية السعودية توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها الفرنسية

يذكر أن هذه المذكرة، تعد الأولى من نوعها التي يوقعها الجانب الفرنسي مع لجنة أولمبية من الشرق الأوسط والثامنة من نوعها في تاريخ اللجنة الفرنسية، وهو ما يؤكد قوة ومتانة اللجنة الأولمبية السعودية في جانب العلاقات الدولية.