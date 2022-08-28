بالفيديو.. 3 أهداف هي الأجمل في افتتاح دوري روشن السعودي

ووقع اختيار الفريق الفني لجوائز دوري روشن السعودي للمحترفين والذي يضم كلاً من تركي السلطان، سلطان اللحياني، خالد الشنيف، مناف أبوشقير، عبيدالله العيسى، على هدف النجم المالي موسى ماريغا لاعب الهلال بمرمى الخليج والذي سجله بمجهود فردي مميز بعد أن قاد الكرة من قرابة منتصف الملعب قبل أن يسدد كرة بمنتهى الذكاء في الشباك.