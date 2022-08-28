بالفيديو.. 3 أهداف هي الأجمل في افتتاح دوري روشن السعودي

كشفت اللجنة الفنية في رابطة دوري المحترفين اليوم الأحد عن أجمل ثلاثة أهداف تم تسجيلها في الجولة الأولى مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الرياضي 2022 /2023.
ووقع اختيار الفريق الفني لجوائز دوري روشن السعودي للمحترفين والذي يضم كلاً من تركي السلطان، سلطان اللحياني، خالد الشنيف، مناف أبوشقير، عبيدالله العيسى، على هدف النجم المالي موسى ماريغا لاعب الهلال بمرمى الخليج والذي سجله بمجهود فردي مميز بعد أن قاد الكرة من قرابة منتصف الملعب قبل أن يسدد كرة بمنتهى الذكاء في الشباك.
واختارت اللجنة أيضًا هدف الكاميروني تاوامبا لاعب التعاون بمرمى الفتح والذي سجله بطريقة جميلة بعد أن هيأ الكرة لنفسه قبل أن يطلق تسديدة صاروخية استقرت في سقف المرمى.
كما يدخل سباق المنافسة على جائزة الهدف الأجمل في الجولة هدف نجم فريق أبها عبدالفتاح آدم في مرمى الرائد، والذي سجله بعد أن قدم "فاصل مهاري" تلاعب من خلاله بالمدافعين انفرد على إثره بالمرمى ليسدد كرة ذكية في المرمى.
ومن المقرر أن تختار الجماهير أفضل هدف عبر الاستفتاء الذي طرحه الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" وسيستمر التصويت لمدة 24 ساعة فقط.