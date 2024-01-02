الهلال يبدأ محادثاته لضم الفرنسي دينيس بوانغا لاعب لوس أنجلوس

وانتقل دينيس بوانغا "29عامًا"، إلى نادي لوس أنجلوس الأمريكي، في أغسطس 2022، قادمًا من سانت إتيان الفرنسي، كما لعب سابقًا لكل من لوريان، ومعارًا إلى ستراسبورغ.