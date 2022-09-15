في دورته الـ28.. القاسم يشارك في اجتماع اللجنة التنفيذية لاتحاد غرب آسيا

شارك الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم في اجتماع اللجنة التنفيذية الثامن والعشرين لاتحاد غرب آسيا لكرة القدم، الذي عُقد بالعاصمة الأردنية عمان برئاسة الأمير علي بن الحسين.
ووجه الأمين العام للاتحاد السعودي جزيل الشكر للأمير علي بن الحسين على جهوده الكبيرة من أجل تطوير اتحاد غرب آسيا بما يخدم كرة القدم في المنطقة.
وأضاف القاسم أن اتحاد غرب آسيا شهد تحت قيادة الأمير علي بن الحسين طفرة كبيرة على مستوى بطولاته المختلفة، سواء من الناحية الفنية أو التنظيمية؛ الأمر الذي انعكس بالإيجاب على قطاع كرة القدم في الدول الأعضاء.