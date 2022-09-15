في دورته الـ28.. القاسم يشارك في اجتماع اللجنة التنفيذية لاتحاد غرب آسيا

وأضاف القاسم أن اتحاد غرب آسيا شهد تحت قيادة الأمير علي بن الحسين طفرة كبيرة على مستوى بطولاته المختلفة، سواء من الناحية الفنية أو التنظيمية؛ الأمر الذي انعكس بالإيجاب على قطاع كرة القدم في الدول الأعضاء.