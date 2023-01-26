النصر والاتحاد قمة "ملتهبة في ليلة الشتاء" بالرياض.. تعرف على التشكيلة

أعلن مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم "جارسيا" عن قائمة فريقه أمام الاتحاد، مساء اليوم الخميس، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، والذي يحتضنه ملعب الملك فهد الدولي "الدرة" بالرياض.