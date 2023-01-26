النصر والاتحاد قمة "ملتهبة في ليلة الشتاء" بالرياض.. تعرف على التشكيلة

أعلن مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم "جارسيا" عن قائمة فريقه أمام الاتحاد، مساء اليوم الخميس، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، والذي يحتضنه ملعب الملك فهد الدولي "الدرة" بالرياض.
-روسي.
- سلطان الغنام.
- عبدالإله العمري.
- عبد الله مادو.
- علي لاجامي.
- جوستافو.
- عبدالله الخيبري.
-بيتي مارتينيز.
-تاليسكا.
-سامي النجعي.
- كريستيانورونالدو "الكابتن ".
- غروهي.
-أحمد حجازي.
- أحمد شراحيلي.
- مهند الشنقيطي.
- زكريا هوساوي.
- طارق حامد.
-كورنادو.
- هنريكي.
- عبدالرحمن العبود.
- رومارينهو.
- عبد الرزاق حمدالله.