عودة "القحطاني" للتدريبات الجماعية تدعم الشباب.. قبل مواجهة الاتفاق

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب تحضيراته لمواجهة الاتفاق غدًا الجمعة، وذلك بحضور ومتابعة رئيس مجلس الإدارة خالد البلطان.
وأجرى أبيض العاصمة تدريبه، مساء اليوم الخميس، في ملعب النادي الرديف؛ تأهبًا لمواجهة فريق الاتفاق يوم غد، ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة في دوري روشن السعودي.
انطلقت التدريبات بتمارين إحماء وتسخين ولياقية خفيفة بإشراف مدرب اللياقة، عقب ذلك أخضع المدرب اللاعبين لتطبيق عدة جمل فنية وتكتيكية من خلال مناورة في منتصف الملعب، اطمأنّ من خلالها على جاهزيتهم للقاء.
من جهة ثانية بدأ اللاعب نواف العابد في برنامجه التأهيلي في الملعب، فيما شهدت التدريبات الجماعية مشاركة اللاعب حسين القحطاني بعد أن أكمل برنامجه التأهيلي.