عودة "القحطاني" للتدريبات الجماعية تدعم الشباب.. قبل مواجهة الاتفاق

وأجرى أبيض العاصمة تدريبه، مساء اليوم الخميس، في ملعب النادي الرديف؛ تأهبًا لمواجهة فريق الاتفاق يوم غد، ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة في دوري روشن السعودي.