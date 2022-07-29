الأنظار تتجه صوب منافسات ربع نهائي كأس العرب لمنتخبات الشباب

اختتمت مساء أمس الخميس، مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً، التي تقام خلال الفترة من 20 يوليو الحالي وحتى 6 أغسطس المقبل بمشاركة 18 منتخباً.