أمير الرياض يرعى بطولة نادي سباقات الخيل لكؤوس الفئة الثانية

رعى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز اليوم، بطولة نادي سباقات الخيل، "كأس الوفاء" على كأس الأمير محمد بن سعود الكبير، المصنَّف من ضمن كؤوس الفئة الثانية في الميدان السعودي المخصص لخيل الأربع سنوات إنتاج محلي مفتوح الدرجات.