أمير الرياض يرعى بطولة نادي سباقات الخيل لكؤوس الفئة الثانية

رعى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز اليوم، بطولة نادي سباقات الخيل، "كأس الوفاء" على كأس الأمير محمد بن سعود الكبير، المصنَّف من ضمن كؤوس الفئة الثانية في الميدان السعودي المخصص لخيل الأربع سنوات إنتاج محلي مفتوح الدرجات.
وفور وصول أميرِ منطقة الرياض عُزف السلام الملكي، ثم انطلق الشوط الحادي عشر على كأس الأمير محمد بن سعود الكبير "كأس الوفاء" مسافة 2000متر، وجائزته (500) ألف ريال، وتمكَّن وتمكن الجواد "نجام" لإسطبل الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز من تحقيق المركز الأول.
وعقب نهاية الشوط سلَّم أمير منطقة الرياض الكأس للأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز.