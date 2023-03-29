الاتحاد يسيطر على جوائز دوري روشن عن شهر مارس .. تعرف على الفائزين

أعلن الفريق الفني لرابطة الدوري السعودي للمحترفين عن اختيار الفائزين بجوائز شهر مارس المقدمة من شركة روشن العقارية، والتي شهدت سيطرة اتحادية على أغلبية جوائزها، حيث نجح مدرب الفريق البرتغالي نونو سانتو بحصد جائزة أفضل مدرب، وذهبت جائزة أفضل لاعب إلى البرازيلي إيغور كورنادو، ونال حارس مرمى الفريق أيضًا البرازيلي مارسيلو غروهي جائزة أفضل حارس، فيما نجح واعد فريق الاتفاق سعد الموسى من اقتحام قائمة الأفضلية لهذا الشهر بإحرازه جائزة أفضل لاعب واعد، وذلك عن شهر مارس في دوري روشن السعودي للجولات 19 - 20 - 21.