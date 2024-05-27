بمشاركة 9 اتحادات كروية.. افتتاح دورة طب الطوارئ بالرياض بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي

‬افتتحت اليوم الاثنين دورة طب الطوارئ التي يستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي، بحضور الأمين العام المساعد للشؤون الاستراتيجية والدولية في الاتحاد السعودي لكرة القدم ماجد آل صاحب، والتي تقام على مدى 4 أيام بالرياض، بمشاركة 9 اتحادات كروية من غرب آسيا: الاتحاد القطري، الإماراتي، البحريني، الكويتي، العماني، الأردني، اللبناني، الفلسطيني إلى جانب الاتحاد السعودي.