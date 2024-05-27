بمشاركة 9 اتحادات كروية.. افتتاح دورة طب الطوارئ بالرياض بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي

افتتحت اليوم الاثنين دورة طب الطوارئ التي يستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي، بحضور الأمين العام المساعد للشؤون الاستراتيجية والدولية في الاتحاد السعودي لكرة القدم ماجد آل صاحب، والتي تقام على مدى 4 أيام بالرياض، بمشاركة 9 اتحادات كروية من غرب آسيا: الاتحاد القطري، الإماراتي، البحريني، الكويتي، العماني، الأردني، اللبناني، الفلسطيني إلى جانب الاتحاد السعودي.
وافتتح رئيس الإدارة الطبية في الاتحاد السعودي لكرة القدم الدكتور جمال بن خليفة الدورة بالترحيب بالمشاركين، مؤكدًا سعي الإدارة لتعزيز شراكتها مع اللجنة الطبية في الاتحاد الآسيوي بما يحقق الفائدة الكاملة.
واستعرض رئيس اللجنة الطبية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الدكتور داتو سينق أهداف الدورة وجوانبها النظرية والعملية، متطلعًا لتحقيق الفائدة الكاملة للمشاركين.
وفي اليوم الأول من الدورة تم عقد عدد من المحاضرات تناولت أبرز المستجدات الطبية في كرة القدم، وخطط الطوارئ الطبية في الملاعب، كما تمت مناقشة أبرز التحديات أثناء حدوث الإصابات الحرجة في الملاعب، والمواد المحضورة والمنشطات.
وفي الجانب العلمي، تم التدريب على الإنعاش القلبي والتعامل مع الحالات الطارئة مثل الكسور والتشنجات.