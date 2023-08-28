الهلال يتوصل إلى اتفاق مع أولمبيك مارسيليا لضم عز الدين أوناحي

كشفت تقارير إعلامية عن اقتراب الهلال من التوصل إلى اتفاق مع نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، للتعاقد مع المغربي عز الدين أوناحي، لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وبحسب تلك التقارير؛ فإن الأيام المقبلة ستكون حاسمة لمستقبل اللاعب.
وأشارت تلك التقارير إلى أن أوناحي لم يعطِ موافقته بعدُ، فاللاعب ما زال يفضل البقاء مع أوليمبيك مارسيليا.
وكانت تقارير قد ذكرت أن الهلال ينافس الأهلي لضم أوناحي؛ موضحًا أنه سيكون على الناديين السعوديين الاستعداد لتقديم ما بين 15 و20 مليون يورو للحصول على خدمات اللاعب المغربي.
وانضم عز الدين أوناحي صاحب الـ23 عامًا، لنادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي في 2023، قادمًا من أنجيه الفرنسي، كما يلعب للمنتخب المغربي منذ 2022.
وسبق للاعب المغربي تمثيل عدة أندية مثل: ستراسبورغ، يو إس أفرانش الفرنسيين، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 12 مليون يورو.