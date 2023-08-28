الهلال يتوصل إلى اتفاق مع أولمبيك مارسيليا لضم عز الدين أوناحي

وكانت تقارير قد ذكرت أن الهلال ينافس الأهلي لضم أوناحي؛ موضحًا أنه سيكون على الناديين السعوديين الاستعداد لتقديم ما بين 15 و20 مليون يورو للحصول على خدمات اللاعب المغربي.