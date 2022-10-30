لمدة 3 أيام.. الأولمبية السعودية تفتح باب الترشح لعضوية لجنة اللاعبين

أعلنت اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عن فتح باب الترشح لعضوية لجنة اللاعبين للفترة 2022-2026م بداية من اليوم الأحد وحتى الثلاثاء المقبل.
وحددت اللجنة، الفترة من 2/ 11/ 2022 وحتى 7/ 11/ 2022م لإجراء عملية التصويت، على أن تعلن النتائج يوم 8/ 11/ 2022م.
ووضعت اللجنة عدة معايير للترشح ومن أهمها؛ أن يكون لاعباً دولياً نشطاً، وإجادة اللغة الإنجليزية، وأن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية، إضافة إلى ضمان آلية لتمثيل المرأة وكذلك تمثيل اللاعبين البارالمبيين وذلك للتأكيد على مبدأ تكافؤ الفرص في تحقيق مستهدفات هذه اللجنة، على أن يتقدم الراغبون بالترشح والانتخاب بالتواصل مع اتحاد اللعبة المعنيين بها.