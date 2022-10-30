لمدة 3 أيام.. الأولمبية السعودية تفتح باب الترشح لعضوية لجنة اللاعبين

ووضعت اللجنة عدة معايير للترشح ومن أهمها؛ أن يكون لاعباً دولياً نشطاً، وإجادة اللغة الإنجليزية، وأن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية، إضافة إلى ضمان آلية لتمثيل المرأة وكذلك تمثيل اللاعبين البارالمبيين وذلك للتأكيد على مبدأ تكافؤ الفرص في تحقيق مستهدفات هذه اللجنة، على أن يتقدم الراغبون بالترشح والانتخاب بالتواصل مع اتحاد اللعبة المعنيين بها.