خلال الفترة من 28 سبتمبر وحتى 8 أكتوبر.. المملكة تستضيف بطولة آسيا لكرة الشبكة 2024 للسيدات

أعلن الاتحادُ الآسيوي لكرة الشبكة فوزَ المملكة باستضافة وتنظيم بطولة آسيا لكرة الشبكة 2024 للسيدات، وذلك خلال الفترة من 28 سبتمبر وحتى 8 أكتوبر 2024.
ويأتي فوز المملكة باستضافة البطولة كأول دولة عربية تحتضن هذا الحدث الرياضي؛ تأكيدًا على المكانة التي وصلت لها في دعم رياضة المرأة، وخصوصًا في لعبة كرة الشبكة التي تعدُّ إحدى أبرز الرياضات النسائية.
من جانبها أكّدت رئيسةُ الاتحاد السعودي لكرة الشبكة الأميرة غادة بنت عبد الله بن جلوي، فخرَها واعتزازها بإقامة أول حدث آسيوي اكبير لأول مرة في التاريخ.
وأضافت: "بدعم مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ومتابعة واهتمام رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، ونائبه الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، نتطلّع أن تكون الاستضافة علامة فارقة في تاريخ البطولة، وأن تسهم في زيادة شعبية اللعبة داخل المملكة لجذب أكبر شريحة من الفتيات لممارسة هذه الرياضة، والتي تعدُّ أحد مستهدفات برنامج جودة الحياة، أحد برامج تحقيق الرؤية الطموحة رؤية المملكة 2030.