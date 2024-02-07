خلال الفترة من 28 سبتمبر وحتى 8 أكتوبر.. المملكة تستضيف بطولة آسيا لكرة الشبكة 2024 للسيدات

وأضافت: "بدعم مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ومتابعة واهتمام رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، ونائبه الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، نتطلّع أن تكون الاستضافة علامة فارقة في تاريخ البطولة، وأن تسهم في زيادة شعبية اللعبة داخل المملكة لجذب أكبر شريحة من الفتيات لممارسة هذه الرياضة، والتي تعدُّ أحد مستهدفات برنامج جودة الحياة، أحد برامج تحقيق الرؤية الطموحة رؤية المملكة 2030.