فريق جامعة طيبة يتوّج ببطولة الجامعات السعودية للسلة النسائية

تُوّج فريق جامعة طيبة، اليوم الأحد، بلقب بطولة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية لكرة السلة النسائية 2022.
جاء ذلك عقب الفوز المثير في المباراة النهائية على فريق جامعة الملك عبدالعزيز بجدة 46/ 42، وسط حضور كبير وتشجيع حماسي في صالة جامعة الأعمال والتكنولوجيا شطر الطالبات بشمال جدة.
وتفوقت طالبات جامعة طيبة، القادمات من المدينة المنورة؛ حيث قدمن عرضًا لافتًا خلال مباريات البطولة التي حظيت بمشاركة 16 جامعة سعودية، وجرت على مدار ثلاثة أيام بضيافة جامعة الأعمال والتكنولوجيا وجامعة عفت في جدة.
وتسلمت الطالبات ميداليات المركز الأول من مستشار الاتحاد الرياضي للجامعات الدكتورة مزنة المرزوقي، وعميدة شؤون الطلاب بجامعة عفت الدكتورة أماني غندورة، ومستشارة جامعة الأعمال والتكنولوجيا للشؤون الرياضية لينا المعينا، فيما حصلت طالبات جامعة المؤسس على المركز الثاني بعد الظهور بمستوى كبير في جميع المباريات.
وتنافست الجامعات الـ16 المشاركة في أربع مجموعات؛ حيث ضمت الأولى: جامعة عفت، جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، جامعة دار الحكمة، كلية جدة العالمية.
بينما أتت جامعة طيبة على رأس المجموعة الثانية التي ضمّت: جامعة الأمير مقرن، جامعة حائل، جامعة تبوك.
وتنافست في المجموعة الثالثة: جامعة الملك سعود، جامعة أم القرى، جامعة جدة، كليات ومعاهد الهيئة الملكية بينبع.
وشهدت المجموعة الرابعة منافسات مثيرة بين: جامعة الأعمال والتكنولوجيا، وجامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة الأميرة نورة، وجامعة الفيصل.
وبعد منافسات في دوري المجموعات على مدار يومين، تأهلت طالبات جامعة طيبة، وجامعة الملك عبدالعزيز للمباراة النهائية، التي شهدت حضورًا لافتًا من الجامعيات والأكاديميات والمهتمات بكرة السلة النسائية، وجرت وقائع المباراة في أجواء حماسية، وحسمتها بنات المدينة المنورة في الشوط الأخير بفارق أربع نقاط فقط.
وهنّأ الأمين العام للاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور عبدالإله الصلالي، الفريق الفائز باللقب، وصاحب المركز الثاني على الأداء المميز.
وشكر "الصلالي" جميع الجامعات على حضورها اللافت، والتطور الذي شهدته اللعبة بين الطالبات خلال الفترة القصيرة الماضية، مثمنًا الجهد الكبير الذي بذلته جامعة الأعمال والتكنولوجيا لاستضافة البطولة، ونجاحها في توفير أجواء مثالية للتنافس الرياضي الرائع بين 16 جامعة.
من جهتها، أشادت مستشار الشؤون الرياضية لجامعة الأعمال والتكنولوجيا لينا المعينا، بالمستوى الكبير الذي ظهرت عليه البطولة.
وعبّرت عن سعادتها بالمواهب التي أظهرتها اللاعبات في بطولة تقام تحت مظلة الاتحاد الرياضي للجامعات، مؤكدة أن المنافسات كشفت عن خامات مميزة قادرة على تمثيل الوطن في المحافل المقبلة عطفًا على امتلاكهن إمكانيات ومهارات عالية في اللعبة، وأن الحماس الذي أظهرته اللاعبات يبرهن على أن اللعبة سيكون لها شعبية كبيرة في الأوساط النسائية، وأن كثيرًا من طالبات الجامعة ستنضم إلى الركب خلال الفترة المقبلة، في ظل التسهيلات التي مُنِحت للنساء بالمشاركة في ساحات المنافسة الرياضية.
ورحبت "المعينا" بالتعاون مع الاتحاد الرياضي للجامعات واتحاد كرة السلة السعودي، مؤكدة جاهزية واستعداد جامعة الأعمال والتكنولوجيا لاستضافة العديد من البطولات؛ لما تملكه من إمكانيات كبيرة وبنية أساسية ممهدة لممارسة الرياضة النسائية، ولاهتمامها الكبير بالشأن الرياضي والترفيه، ورغبتها في تحقيق الأهداف الوطنية المتمثلة في تمكين المرأة، ومنحها الفرصة كاملة للمشاركة وتمثيل وطنها في المحافل الوطنية والإقليمية والعالمية.