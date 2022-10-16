فريق جامعة طيبة يتوّج ببطولة الجامعات السعودية للسلة النسائية

وعبّرت عن سعادتها بالمواهب التي أظهرتها اللاعبات في بطولة تقام تحت مظلة الاتحاد الرياضي للجامعات، مؤكدة أن المنافسات كشفت عن خامات مميزة قادرة على تمثيل الوطن في المحافل المقبلة عطفًا على امتلاكهن إمكانيات ومهارات عالية في اللعبة، وأن الحماس الذي أظهرته اللاعبات يبرهن على أن اللعبة سيكون لها شعبية كبيرة في الأوساط النسائية، وأن كثيرًا من طالبات الجامعة ستنضم إلى الركب خلال الفترة المقبلة، في ظل التسهيلات التي مُنِحت للنساء بالمشاركة في ساحات المنافسة الرياضية.