مدرب النصر "كاسترو": فريقي مرهق بدنيًا ومباراة الشرطة العراقي صعبة

واختتم: "كرة القدم حياة، نعيشها، شغف وحب، حينما يحدث مثل ما حدث لزميلنا لاعب الشرطة العراقي فيصل جاسم، نعرف أن هذا حزن كبير، يجعلنا نشعر بأن الحياة مهمة، لكن الموت حق، ننظر لعائلاتنا حينما تفقد فردًا من العائلة، هذه أشياء تجعل إحساسنا بالحزن كبيرًا، أعرف أنه لن يكون في يومه، وزملاؤه حزينون معه، لكن كرة القدم جميلة في الأوقات الصعبة، الإحساس الجماعي في كرة القدم جميل في الحزن والفرح، متأكد أن مجموعة فريق الشرطة ستحتويه وتكون معه وداعمة له في هذه الأوقات الصعبة، تعازينا الحارة له ولعائلته".