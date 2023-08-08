مدرب النصر "كاسترو": فريقي مرهق بدنيًا ومباراة الشرطة العراقي صعبة

أكد لويس كاسترو، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، أن فريقه يعاني من إرهاق بدني قبل مواجهة نصف نهائي بطولة كأس الملك سلمان أمام الشرطة العراقي، مشيراً أن مباراة الغد صعبة، والنصر ينتصر بالمجموعة وليس بالأفراد.
جاء حديث المدرب البرتغالي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة نصف نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية أمام الشرطة العراقي.
وأضاف: "طريقنا إلى هنا كان طويلًا وصعبًا، سيناريوهات كثيرة. وإرهاق بدني كبير، بذل اللاعبون مجهودًا كبيرًا داخل وخارج الملعب، حينما تتحدث عن نصف النهائي وصلنا إليه بعد أكثر من 30 يوماً خارج منزلنا .
وتابع: "غدًا مباراة صعبة أمام فريق الشرطة، فريق وصل لنصف النهائي أمام فريق كبير مثل السد، فريق محترم وصعب، كرة القدم لا يوجد فيها شيء يأتي بالصدفة، الشرطة وصل لنصف النهائي لأنه من أفضل أندية البطولة، وسيحاول بالتأكيد الفوز غداً".
وزاد" كاسترو": "يجـب أن يفهم الجميع، أنهم يلعبون أمام النصر، وليس أمام أسماء فقط، النصر فوق كل اسم، وكل لاعب، وكل شخص، صحيح لدينا أفضل لاعبي العالم، لكن هذا لن يجلب لنا الانتصار، الشيء الوحيد الذي يجلب الانتصار هو العمل والروح والتضحية والشغف في العمل، والأهم من ذلك هو احترام الخصم، وكرة القدم وتقديرنا لجماهيرنا العظيمة".
واختتم: "كرة القدم حياة، نعيشها، شغف وحب، حينما يحدث مثل ما حدث لزميلنا لاعب الشرطة العراقي فيصل جاسم، نعرف أن هذا حزن كبير، يجعلنا نشعر بأن الحياة مهمة، لكن الموت حق، ننظر لعائلاتنا حينما تفقد فردًا من العائلة، هذه أشياء تجعل إحساسنا بالحزن كبيرًا، أعرف أنه لن يكون في يومه، وزملاؤه حزينون معه، لكن كرة القدم جميلة في الأوقات الصعبة، الإحساس الجماعي في كرة القدم جميل في الحزن والفرح، متأكد أن مجموعة فريق الشرطة ستحتويه وتكون معه وداعمة له في هذه الأوقات الصعبة، تعازينا الحارة له ولعائلته".