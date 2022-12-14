رياضة

من جديد عجلة دوري روشن تعود بثلاث مواجهات.. تعرف عليها

من جديد عجلة دوري روشن تعود بثلاث مواجهات.. تعرف عليها
أحمد سرور
أحمد سرور

تدور عجلة دوري روشن السعودي للمحترفين من جديد، اليوم الخميس، بثلاث مواجهات، بعد توقف دام أكثر من شهر بسبب منافسات بطولة كأس العالم قطر2022 على النحو الآتي:

ضمك - الاتفاق

على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، يحل الاتفاق ضيفاً على نظيره ضمك، عند 3:30 عصراً.

يتسلح ضمك بعاملي الأرض والجمهور، من أجل بلوغ مربع الكبار (15 نقطة).

في المقابل يأمل الاتفاق العودة بالنقاط الثلاث وتخطي المركز العاشر في سلم الترتيب ( 9 نقاط ).

الخليج - الفيحاء

يحل الفيحاء (الخامس عشر - نقطتان) ضيفاً على نظيره الخليج ( الرابع عشر -4 نقاط )، وذلك عند 3:30 عصراً، وذلك على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة.

مواجهة عنوانها ( رحلة الهروب من القاع ) بالنسبة للطرفين معاً.

التعاون - العدالة

يشهد ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة عند 6 مساءً، مواجهة تجمع التعاون ( الخامس - 17 نقطة ) ونظيره العدالة ( الثالث عشر - 4 نقاط ).

يسعى التعاون للاستفادة من المؤازرة الجماهيرية المتوقعة وخطف نقاط الضيف الثلاث للقفز نحو المربع.

في المقابل لازال العدالة يعاني، ويأمل تخطي مناطق الخطر.

الدوري السعودي للمحترفين
دوري روشن السعودي للمحترفين

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