من جديد عجلة دوري روشن تعود بثلاث مواجهات.. تعرف عليها

تدور عجلة دوري روشن السعودي للمحترفين من جديد، اليوم الخميس، بثلاث مواجهات، بعد توقف دام أكثر من شهر بسبب منافسات بطولة كأس العالم قطر2022 على النحو الآتي:
على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، يحل الاتفاق ضيفاً على نظيره ضمك، عند 3:30 عصراً.
يتسلح ضمك بعاملي الأرض والجمهور، من أجل بلوغ مربع الكبار (15 نقطة).
في المقابل يأمل الاتفاق العودة بالنقاط الثلاث وتخطي المركز العاشر في سلم الترتيب ( 9 نقاط ).
يحل الفيحاء (الخامس عشر - نقطتان) ضيفاً على نظيره الخليج ( الرابع عشر -4 نقاط )، وذلك عند 3:30 عصراً، وذلك على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة.
مواجهة عنوانها ( رحلة الهروب من القاع ) بالنسبة للطرفين معاً.
يشهد ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة عند 6 مساءً، مواجهة تجمع التعاون ( الخامس - 17 نقطة ) ونظيره العدالة ( الثالث عشر - 4 نقاط ).
يسعى التعاون للاستفادة من المؤازرة الجماهيرية المتوقعة وخطف نقاط الضيف الثلاث للقفز نحو المربع.
في المقابل لازال العدالة يعاني، ويأمل تخطي مناطق الخطر.