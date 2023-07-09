الهلال يرفض الاستسلام في صفقة "لوكاكو".. و"يوفنتوس" يدخل على الخط

ما زالت محاولات نادي الهلال جارية في ضمّ البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي، المنتهية إعارته إلى إنتر ميلان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وذكرت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية الشهيرة، أن الهلال يواصل مفاوضاته مع تشيلسي للحصول على خدمات المهاجم صاحب الـ30 عامًا.
وكان الهلال قد واصل جهودَه في الأيام الماضية للحصول على توقيع لوكاكو، بعدما رفض المهاجم البلجيكي العرض الأول الذي تقدم به النادي.
وقدم الهلال عرضًا لتشيلسي بقيمة 45 مليون يورو، إضافة إلى 5 ملايين يورو كمتغيرات للحصول على خدمات لوكاكو.
ويريد الهلال أن يضمّ لوكاكو بعد أنْ نجح في استقطاب الثنائي السنغالي: كاليدو كوليبالي من تشيلسي، البرتغالي روبن نيفيز من وولفرهامبتون، هذا الصيف.
وأشارت الصحيفة إلى أن يوفنتوس ينافس الهلالَ بقوة على ضمّ لوكاكو خلال الصيف الجاري، بعدما عرض على تشيلسي التعاقد مع دوسلان فلاهوفيتش، مهاجم فريق السيدة العجوز، في مقابل انضمام لوكاكو في صفقة تبادلية بين الجانبين.
وأوضحت الصحيفة أن يوفنتوس اتفق مع لوكاكو على الانضمام إلى صفوفه في الموسم الجديد؛ ما يعدّ تغييرًا مفاجئًا في موقف المهاجم البلجيكي، الذي كان يريد بقوة الاستمرارَ مع إنتر ميلان بعقد دائم.
من جانبه أوضح الصحفي فابريزيو رومانو الإيطالي الخبير في سوق انتقالات اللاعبين والمدربين، أن المهاجم البلجيكي ما زال رافضًا اللعب في السعودية، وأنه يريد الاستمرار في أوروبا.
كتب الصحفي فابريزيو رومانو عبر صفحته على تويتر: "روميلو لم يغير موقفه، ما زال رافضًا للعروض السعودية التي وصلته في يونيو.. إنه يريد الاستمرار في أوروبا".
وقال رومانو: "إنتر وتشيلسي سيكونان على تواصل في الأيام المقبلة؛ حيث سيتمّ تقديم عرض جديد أفضل من العرض السابق، لإقناع تشيلسي بالتنازل عن اللاعب".