الهلال يرفض الاستسلام في صفقة "لوكاكو".. و"يوفنتوس" يدخل على الخط

وأوضحت الصحيفة أن يوفنتوس اتفق مع لوكاكو على الانضمام إلى صفوفه في الموسم الجديد؛ ما يعدّ تغييرًا مفاجئًا في موقف المهاجم البلجيكي، الذي كان يريد بقوة الاستمرارَ مع إنتر ميلان بعقد دائم.