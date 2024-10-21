فراس البريكان: صعّبنا المباراة على أنفسنا أمام الريان.. والأهم عدنا بالنقاط الثلاث

قال مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم فراس البريكان ، عقب فوز فريقه أمام الريان القطري، إن نقاط المباراة كانت مهمة لفريقه.
وأضاف "البريكان : "حاولنا أن نجعلها سهلة من الشوط الأول وهو ما أسهم في تقدمنا بهدفين.
وكان الأهلي حقق الفوز الثالث على التوالي بعدما تغلب على الريان القطري 2-1 ، أمس الاثنين ، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري (منطقة الغرب) في دوري أبطال آسيا للنخبة.
جاء حديث المهاجم الدولي السعودي في مداخلة تلفزيونية مع الناقل الرسمي قنوات (SSC) بعد نهاية المباراة.
وتابع : "لو استغللنا الفرص كنا أنهيناها مبكرًا لكننا صعبنا على أنفسنا المهمة لكن الأهم النقاط الثلاث".
وأتم البريكان : "الرغبة بالفوز هي التي جعلتنا نعود بالنقاط الثلاث، حيث تعاهدنا نحن اللاعبين على تقديم مباراة كبيرة سواء في الاستحواذ على الكرة أو الضغط العالي على لاعبي الخصم و قد نجحنا بتقديم ذلك داخل أرض الملعب.