فراس البريكان: صعّبنا المباراة على أنفسنا أمام الريان.. والأهم عدنا بالنقاط الثلاث

وأتم البريكان : "الرغبة بالفوز هي التي جعلتنا نعود بالنقاط الثلاث، حيث تعاهدنا نحن اللاعبين على تقديم مباراة كبيرة سواء في الاستحواذ على الكرة أو الضغط العالي على لاعبي الخصم و قد نجحنا بتقديم ذلك داخل أرض الملعب.