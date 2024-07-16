رسمياً.. الجزائري حسام عوار اتحادي لأربع سنوات

أعلن نادي الاتحاد، رسمياً ضم متوسط ميدان روما الإيطالي الدولي الجزائري حسام عوار، بعقد يمتد لمدة أربع أعوام، لتمثيل الفريق الكروي الأول في المنافسات الكروية السعودية، ابتداءً من الموسم الجديد 2024/2025.
وقال النادي في بيان إعلامي نشره عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس):" يعلن نادي الاتحاد عن انضمام اللاعب الجزائري حسام عوار لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بعقد يمتد لمدة أربعة مواسم، حيث تمت مراسم توقيع العقد في مقر معسكر الفريق في مدينة اليكانتي الإسبانية بين الرئيس التنفيذي للنادي السيد دمينجوس أوليفيرا واللاعب بحضور المدير الرياضي السيد رامون بلانيس بعد أن اجتاز اللاعب الفحص الطبي الذي أجراه صباح يوم الثلاثاء.
ويمتلك حسام عوار مسيرة احترافية مميزة كلاعب لعب في ناديي ليون الفرنسي وروما الإيطالي، ويعتبر أحد العناصر المهمة في صفوف منتخب الجزائر.
ورحب الرئيس التنفيذي للنادي السيد دمينجوس أوليفيرا باللاعب، متمنياً أن يكون انتقاله لصفوف فريق نادي الاتحاد بمثابة محطة جديدة مميزة له في مسيرته ويسهم مع زملائه في تقديم المستويات والنتائج التي تتطلع إليها جماهير النادي ومحبوه.
وأضاف السيد دمينجوس بأن التعاقد مع حسام جاء بناء على احتياجات الفريق الفنية للاعب فهو يمتلك مواصفات معينة تخدم المنظومة وهو الأساس الذي وضعناه في تعاقداتنا بأن تكون مبنية على احتياجات الفريق الفنية في المراكز التي تم تحديدها من جانب اللجنة الرياضية والتي تم عرضها أيضاً على المدرب.
من جهته، أبدى اللاعب حسام عوار سعادته بالانضمام لصفوف نادي الاتحاد الذي يمتلك تاريخاً عريقاً وجماهير عاشقة ومجموعة مميزة من اللاعبين وجهازاً فنياً خبيراً، وإن توفر هذه العناصر الجاذبة هي من تدفعه لتقديم أفضل ما لديه لتمثيل هذا النادي الكبير وإسعاد جماهيره.
وانضم حسام عوار 26 عاماً إلى روما في صفقة انتقال حر قادماً من ليون الفرنسي، ووقع عقداً يمتد حتى 2028.
ولعب حسام عوار 16 مباراة الموسم الماضي مع نادي روما الإيطالي، سجل خلالها 4 أهداف، ولم يصنع أي هدف.
جدير بالذكر أن اللاعب بدأ مسيرته الدولية مع منتخب الجزائر عام 2023 بعد تغيير ولاءه واستغنائه عن فكرة الانضمام لصفوف منتخب فرنسا، ومنذ ذلك الوقت خاض 11 مواجهة دولية بصحبة محاربي الصحراء، أحرز خلالها 3 أهداف.