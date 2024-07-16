رسمياً.. الجزائري حسام عوار اتحادي لأربع سنوات

وقال النادي في بيان إعلامي نشره عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس):" يعلن نادي الاتحاد عن انضمام اللاعب الجزائري حسام عوار لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بعقد يمتد لمدة أربعة مواسم، حيث تمت مراسم توقيع العقد في مقر معسكر الفريق في مدينة اليكانتي الإسبانية بين الرئيس التنفيذي للنادي السيد دمينجوس أوليفيرا واللاعب بحضور المدير الرياضي السيد رامون بلانيس بعد أن اجتاز اللاعب الفحص الطبي الذي أجراه صباح يوم الثلاثاء.