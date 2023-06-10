264 مطية تتأهل في سباق المفاريد ضمن المرحلة الأولى

وكان الرباعي خلف الشمري وحامد البلوي وناجي العجمي وفهد الشمري، قد تصدروا قائمة المشاركين بأفضل توقيت، حيث حل في المركز الأول في ميدان الطائف خلف الشمري بالقعود "شامان" بزمن وصل إلى 2:08:99 دقيقة, وتصدر ميدان تبوك حامد البلوي عبر القعود "مهيض" بزمن وصل إلى 2:06:75 دقيقة، وتصدر ميدان نجران ناجي العجمي بالقعود "عز" بزمن وصل إلى 2:09:00 دقيقة، وتصدر ميدان حائل فهد الشمري عبر البكرة "المملكة" بزمن وصل إلى 2:05:66 دقيقة.