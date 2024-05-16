هل يلحق النصر الهزيمة الأولى للهلال في موقعة "ديربي الرياض"

يسعى الأخدود لخطف النقاط الثلاث من أمام مستضيفه الاتفاق، والتي تبعده "مؤقتاً" عن دائرة الهبوط لدوري الدرجة الأولى، حين يلتقي الفريقان في تمام التاسعة مساءً، على ملعب نادي الاتفاق في الدمام.