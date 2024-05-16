هل يلحق النصر الهزيمة الأولى للهلال في موقعة "ديربي الرياض"

تستكمل اليوم الجمعة منافسات الجولة الـ32 من دوري روشن السعودي للمحترفين بثلاث مواجهات على النحو التالي:
يحل الفيحاء "السابع - 42 نقطة"، ضيفاً على نظيره ضمك "العاشر - 39 نقطة"، في تمام الساعة 7:15 على ملعب نادي ضمك في خميس مشيط.
مباراة عنوانها "لعبة الكراسي" حيث إن فارق الثلاث نقاط لصالح الفيحاء يشعل المواجهة.
قمة مرتقبة بين بطل الدوري "الهلال" ووصيفه "النصر"، في تمام التاسعة مساءً، على أرض ملعب الأول بارك، بين جماهير الأصفر وعلى أرضه.
"على مر السنين، لا يخضع "ديربي العاصمة" لأي معايير، حيث الموعد مع الإثارة والندية المرتقبة يتجدد في كل مواجهة.
كما يسعى النصر للثأر من الخسائر الأخيرة من ضيفه "دورياً وكأس موسم الرياض والسوبر"، وإحداث أول خسارة للأزرق في الدوري.
يسعى الأخدود لخطف النقاط الثلاث من أمام مستضيفه الاتفاق، والتي تبعده "مؤقتاً" عن دائرة الهبوط لدوري الدرجة الأولى، حين يلتقي الفريقان في تمام التاسعة مساءً، على ملعب نادي الاتفاق في الدمام.