دوري روشن للمحترفين: الرياض يكرم الخلود بثلاثية

أهداف المباراة سجلها محمد جحفلي بالخطأ في مرماه لصالح الرياض في الدقيقة 21 قبل أن يتعادل الخلود في الدقيقة 50 عن طريق محترفه كولادو، ويضيف إبراهيم بايش الهدف الثاني للرياض في الدقيقة 74 قبل أن يختتم الأهداف اللاعب محمد العقل بالهدف الثالث لفريقه الرياض.