رياضة
دوري روشن للمحترفين: الرياض يكرم الخلود بثلاثية
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض الفوز على شقيقه الخلود في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بفوز الرياض بثلاثة أهداف لهدف.
أهداف المباراة سجلها محمد جحفلي بالخطأ في مرماه لصالح الرياض في الدقيقة 21 قبل أن يتعادل الخلود في الدقيقة 50 عن طريق محترفه كولادو، ويضيف إبراهيم بايش الهدف الثاني للرياض في الدقيقة 74 قبل أن يختتم الأهداف اللاعب محمد العقل بالهدف الثالث لفريقه الرياض.
بتلك النتيجة يرتفع رصيد الرياض عند النقطة رقم 4 في حين يبقى الخلود بلا رصيد.