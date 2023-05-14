برئاسة "الفيصل".. وفد اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية يصل لوزان السويسرية

وصل رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، اليوم الأحد إلى مدينة لوزان السويسرية، في زيارة تستمر لمدة أربعة أيام، يلتقي من خلالها رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الدكتور توماس باخ، ثم يلتقي رئيس اللجنة الأولمبية الإيطالية السيد جيوفاني مالاغو وعددًا من القيادات الرياضية في إيطاليا.
ويضم الوفد الرسمي لرئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية ، كلاً من نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، والرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية الرياض 2034 الأميرة دليل بنت نهار بن سعود، وعضو مجلس الإدارة أضواء العريفي، والرئيس التنفيذي الأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عبد العزيز بن أحمد باعشن، ومديرة قطاع الرياضة بنيوم جان باترسون.