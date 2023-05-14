برئاسة "الفيصل".. وفد اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية يصل لوزان السويسرية

وصل رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، اليوم الأحد إلى مدينة لوزان السويسرية، في زيارة تستمر لمدة أربعة أيام، يلتقي من خلالها رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الدكتور توماس باخ، ثم يلتقي رئيس اللجنة الأولمبية الإيطالية السيد جيوفاني مالاغو وعددًا من القيادات الرياضية في إيطاليا.