اتحاد جدة مهتم بالتعاقد مع نجم ريال بيتيس وبرشلونة السابق

وأشارت أن نادي برشلونة سيكون المستفيد الأكبر من رحيل الزلزولي الذي سبق أن لعب مع فريق أوساسونا الإسباني في موسم 2022-2023 مُعاراً، إلى الدوري السعودي في سوق الانتقالات الصيفي الجاري، خاصة وأن مسؤولي برشلونة توصلوا لاتفاق ببيعه إلى نادي ريال بيتيس في الصيف الماضي مقابل 7.5 ملايين يورو، والاحتفاظ بنسبة 50% من أي بيع مستقبلي لعقده.