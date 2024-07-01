اتحاد جدة مهتم بالتعاقد مع نجم ريال بيتيس وبرشلونة السابق

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اهتمام أحد أندية الدوري السعودي لكرة القدم بخدمات مهاجم منتخب المغرب ونادي ريال بيتيس الإسباني عبدالصمد الزلزولي.
ووفقاً لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن الزلزولي، يعتبر هدفاً بارزاً للأندية السعودية، وفي مقدمتها نادي الاتحاد ومديره الرياضي رامون بلانيس، خصوصاً أنه يعرفه جيداً بعد ضمه لصفوف نادي برشلونة عام 2021 قادماً من نادي هيركوليس، وذلك عندما كان مديراً رياضياً للنادي الكتالوني، ثم نقله إلى فريق ريال بيتيس في شهر أغسطس 2023.
وذكرت الصحيفة أن نادي ريال بيتيس يريد الحصول على مبلغ يتجاوز 15 مليون يورو، من أجل السماح للزلزولي بالرحيل عن صفوفه في الميركاتو الصيفي الجاري، بعدما فشل سابقاً في إقناع مدربه التشيلي مانويل بيليغريني.
وأشارت أن نادي برشلونة سيكون المستفيد الأكبر من رحيل الزلزولي الذي سبق أن لعب مع فريق أوساسونا الإسباني في موسم 2022-2023 مُعاراً، إلى الدوري السعودي في سوق الانتقالات الصيفي الجاري، خاصة وأن مسؤولي برشلونة توصلوا لاتفاق ببيعه إلى نادي ريال بيتيس في الصيف الماضي مقابل 7.5 ملايين يورو، والاحتفاظ بنسبة 50% من أي بيع مستقبلي لعقده.