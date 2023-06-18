رياضة

الفيحاء يودع 6 من لاعبيه

الفيحاء يودع 6 من لاعبيه

أعلن نادي الفيحاء رحيل 6 لاعبين من الفريق الكروي الأول ليكون خارج صفوفه في الموسم القادم منهم أربعة محليين واثنان أجانب .

ونشر نادي الفيحاء عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، صورة لسداسي الفريق المغادر وهم: الحارس مسلم آل فريج ولاعب الوسط محمد أبوسبعان وكذلك علي النمر وبندر ناصر، والثنائي الأجنبي البرازيلي باولينيو والمقدوني ألكسندر ترايكوفسكي.

وكتب نادي الفيحاء على صورة السداسي: "شكراً لكم، مع خالص الأمنيات بالتوفيق".

ويعد البرازيلي باولينيو ثاني هدافي الفيحاء في الدوري بالموسم المنصرم برصيد 5 أهداف وبفارق 4 أهداف عن متصدر هدافي الفريق النيجيري نواكايمي ويليهما المقدوني ترايكوفسكي ( 4 أهداف) الذي قدم إلى النادي في صفقة انتقال حر لمدة موسم واحد .

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صحيفة سبق الالكترونية
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