الفيحاء يودع 6 من لاعبيه

ويعد البرازيلي باولينيو ثاني هدافي الفيحاء في الدوري بالموسم المنصرم برصيد 5 أهداف وبفارق 4 أهداف عن متصدر هدافي الفريق النيجيري نواكايمي ويليهما المقدوني ترايكوفسكي ( 4 أهداف) الذي قدم إلى النادي في صفقة انتقال حر لمدة موسم واحد .