"العويس" نجم المباراة .. الأخضر السعودي مع الإكوادور (سلبية) تحضيرًا لمونديال 2022

خرج المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، في ثالث مبارياته التجريبية الاستعدادية لكأس العالم 2022 (المرحلة الثانية)، بالتعادل السلبي أمام نظيره الإكوادور(المواجهة الأولى بين المنتخبين) والتي أُقيمت مساء اليوم الجمعة، على ملعب نويفا كوندومينا في موروسيا الإسبانية خلال معسكره الجاري حاليًا في مدينة أليكانتي الإسبانية.
بادر الإكوادور مع بداية الشوط الأول بالضغط على مرمى الأخضر، وشهدت الدقيقة التاسعة تألقًا للحارس محمد العويس، حينما تصدى لكرة إكوادورية على دفعتين.
وعند الدقيقة 40 أضاع مهاجم الأخضر فراس البريكان كرة سهلة داخل الصندوق.
وتصدى العويس عند الدقيقة 45 لتسديدتي الإكوادور، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
ومع مطلع الشوط الثاني زج المدير الفني للمنتخب السعودي "رينارد" باللاعب سلطان الغنام بدلاً من ياسر الشهراني.
وواصل العويس تألقه وتصدى لكرة صعبة عند الدقائق 53 ،61.
وضاعت تسديدة نواف العابد عند الدقيقة 82.
يُذكر أن الأخضر سيواجه المنتخب الأمريكي يوم الـ27 من سبتمبر الجاري، في رابع تجاربه لمونديال 2022.
ويلعب المنتخب السعودي الذي سيخوض غمار النهائيات للمرة السادسة في تاريخه، في المجموعة الثالثة إلى جانب، الأرجنتين، المكسيك، وبولندا، فيما تلعب الإكوادور في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات قطر، السنغال، وهولندا.