"العويس" نجم المباراة .. الأخضر السعودي مع الإكوادور (سلبية) تحضيرًا لمونديال 2022

ويلعب المنتخب السعودي الذي سيخوض غمار النهائيات للمرة السادسة في تاريخه، في المجموعة الثالثة إلى جانب، الأرجنتين، المكسيك، وبولندا، فيما تلعب الإكوادور في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات قطر، السنغال، وهولندا.