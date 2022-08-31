فوز قاتل لليفربول على نيوكاسل.. ومانشستر سيتي يقسو على نوتينجهام فورست

خطف فريق ليفربول فوزًا قاتلاً من ضيفه نيوكاسل يونايتد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أُقيمت أمس الأربعاء على ملعب "أنفيلد" لحساب الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.
تقدم نيوكاسل أولاً عبر السويدي ألكسندر إيساك في ظهوره الأول في الدوري قادمًا من ريال سوسيداد، ورد المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو بهدف التعادل "للريدز" بحلول الدقيقة الـ61، ثم اقتنص زميله البرتغالي فابيو كارفالهو الوافد الجديد من فولهام هدف الفوز لفريقه في الوقت القاتل في الدقيقة الثامنة المحتسبة بدلاً من الضائع للقاء. علمًا بأن الحكم أضاف خمس دقائق فقط وقتًا محتسبًا بدلاً من الضائع.
ورفع ليفربول رصيده إلى ثماني نقاط من خمس مباريات، وتقدم إلى المركز الخامس بفارق سبع نقاط عن أرسنال المتصدر، وتجمد رصيد نيوكاسل عند ست نقاط ويحتل المركز الـ11.
وانتزع أرسنال فوزًا ثمينًا من ميدان ضيفه أستون فيلا بهدفين لواحد أمس الأربعاء في المرحلة الخامسة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسجَّل ثنائية رجال المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا كل من البرازيلي جابريال جيسوس (30) ومواطنه غابريال مارتينيلي (77)، في حين سجل البرازيلي دوغلاس لويز الهدف الوحيد لفريق أستون فيلا (74).
وبهذا الفوز حافظ الأرسنال على صدارة البريميرليج برصيد 15 نقطة، بينما تجمد رصيد أستون فيلا عند 3 نقاط.
واكتسح مانشستر سيتي ضيفه نوتينجهام فورست بسداسية نظيفة أمس الأربعاء في اللقاء الذي احتضنه ملعب "الاتحاد" ضمن الجولة الخامسة من منافسات "البريميرليج".
وتناوب على تسجيل أهداف "السيتيزنس" كل من النرويجي إيرلينج هالاند (12 و23 و38)، والبرتغالي جواو كانسيلو (50)، والأرجنتيني جوليان ألفاريز (65 و87).
وبهذا الفوز الكبير رفع سيتي رصيده إلى 13 نقطة. وفي المقابل تجمد رصيد نوتينجهام فورست عند 4 نقاط.