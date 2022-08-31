فوز قاتل لليفربول على نيوكاسل.. ومانشستر سيتي يقسو على نوتينجهام فورست

تقدم نيوكاسل أولاً عبر السويدي ألكسندر إيساك في ظهوره الأول في الدوري قادمًا من ريال سوسيداد، ورد المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو بهدف التعادل "للريدز" بحلول الدقيقة الـ61، ثم اقتنص زميله البرتغالي فابيو كارفالهو الوافد الجديد من فولهام هدف الفوز لفريقه في الوقت القاتل في الدقيقة الثامنة المحتسبة بدلاً من الضائع للقاء. علمًا بأن الحكم أضاف خمس دقائق فقط وقتًا محتسبًا بدلاً من الضائع.