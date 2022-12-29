عام 2022 ذهبي بامتياز في اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.. تعرف على أبرز القفزات

الجدير بالذكر أن جمعية كمبوديا شهدت العديد من الإعلانات التي تخص الرياضة السعوديةP كان أبرزها توقيع عقد استضافة مكتب إقليمي للمجلس الأولمبي الآسيوي بالرياض، واعتماد الهوية والشعار الجديدين لدورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة والفنون القتالية السابعة "الرياض 2025".

وفي مطلع ديسمبر استضافت اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، المنتدى الإقليمي للمجلس الأولمبي الآسيوي الذي شهد مشاركة 45 لجنة أولمبية آسيوية على مدى أربعة أيام، وإقامة سباق ترفيهي "FUNRUN" للترويج لدورة الألعاب الآسيوية هانغشتو 2023م.