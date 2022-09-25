التعادل يحسم مواجهة أبها والشباب.. في الدوري الرديف

حسم التعادل الإيجابي مواجهة فريق أبها الأول لكرة القدم وضيفه الشباب (1-1) وهي رابع مواجهات منافسات الدوري السعودي الرديف في نسخته الأولى، والتي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة.
بادر الضيوف لافتتاح التسجيل عن طريق الأرجنتيني كريستيان جوانكا عند الدقيقة 56، وأدرك فريق أبها التعادل بواسطة اللاعب سعد السلولي في الدقيقة 78 من زمن المباراة.
الجدير ذكره أن النسخة الأولى من دوري الرديف تقام بمشاركة 7 أندية هي: الشباب، الاتفاق، أبها، الفتح، الفيحاء، الطائي والوحدة.