التعادل يحسم مواجهة أبها والشباب.. في الدوري الرديف

بادر الضيوف لافتتاح التسجيل عن طريق الأرجنتيني كريستيان جوانكا عند الدقيقة 56، وأدرك فريق أبها التعادل بواسطة اللاعب سعد السلولي في الدقيقة 78 من زمن المباراة.

الجدير ذكره أن النسخة الأولى من دوري الرديف تقام بمشاركة 7 أندية هي: الشباب، الاتفاق، أبها، الفتح، الفيحاء، الطائي والوحدة.