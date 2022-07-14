رسميًا .. العدالة يوقع مع الكولومبي رينالدو لينيس

وأصبح الكولومبي لينيس البالغ من العمر 30 عامًا، رابع محترف أجنبي توقع معه إدارة النادي رسميًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليًا، بعد السويسري مارتن أنجا، والسويدي ميكائيل دايريستام، وميلان مياتوفيتش حارس مرمى منتخب الجبل الأسود، الذين التحقوا بالتدريبات، فيما سيتم التوقيع مع البيروفي كيرستوفر جونزاليس والأرجنتيني لاتارو بالسيوس بعد وصولهم إلى الأحساء خلال الأيام المقبلة.