رسميًا .. العدالة يوقع مع الكولومبي رينالدو لينيس

وقعت إدارة نادي العدالة الصاعد حديثًا إلى دوري المحترفين السعودي، يوم الخميس، عقدًا احترافيًا مع الكولومبي رينالدو لينيس، المنضم حديثًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم، وذلك بعد اجتيازه الكشف الطبي.
وسبق للاعب الكولومبي البالغ من العمر 30 سنة، أن خاض عدة تجارب احترافية خارج بلاده، حيث لعب لأندية لونيكوس اليوناني، ويونيفيرسيداد التشيلي، وبانفيلد الأرجنتيني.
وأصبح الكولومبي لينيس البالغ من العمر 30 عامًا، رابع محترف أجنبي توقع معه إدارة النادي رسميًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليًا، بعد السويسري مارتن أنجا، والسويدي ميكائيل دايريستام، وميلان مياتوفيتش حارس مرمى منتخب الجبل الأسود، الذين التحقوا بالتدريبات، فيما سيتم التوقيع مع البيروفي كيرستوفر جونزاليس والأرجنتيني لاتارو بالسيوس بعد وصولهم إلى الأحساء خلال الأيام المقبلة.
ويواصل العدالة تحضيراته للموسم الرياضي المقبل، بتدريبات مكثفة تحت إشراف التونسي يوسف المناعي المدرب ضمن المرحلة الأولى، التي يليها معسكر خارجي في سلوفينيا خلال الفترة من 23 يوليو الجاري حتى 13 أغسطس.