الأهلي يتطلع لاقتحام مربع الكبار من بوابة الرياض.. والتعاون لتشديد الخناق على الوصيف النصر

تُختتم مساء اليوم الأحد مباريات الجولة الـ12 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، فيه تقام 3 لقاءات على النحو الآتي:
تُقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ6 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب نادي الحزم بالرس.
يدخل الحزم المباراة وهو بالمركز الـ17 (قبل الأخير)، ولديه 7 نقاط، بينما يدخل الوحدة اللقاء وهو يمتلك 13 نقطة، ويحتل المركز الـ11.
تنطلق المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ6 مساء أيضًا بتوقيت مكة المكرمة على ملعب نادي التعاون ببريدة.
يشارك التعاون في اللقاء وهو بالمركز الثالث برصيد 24 نقطة، في حين يقع ضمك بالمركز العاشر، ويمتلك 13 نقطة.
يُقام اللقاء بين الأهلي والرياض في تمام الساعة الـ9 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الأمير عبدالله الفيصل.
يدخل الأهلي المواجهة برصيد 22 نقطة، ويحتل المركز الخامس، بينما يأتي الرياض بالمركز الـ14، ويمتلك 11 نقطة.