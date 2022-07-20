4 وديات مع أندية إسبانية تجهز النصر للموسم القادم .. 30 لاعبًا قائمة الفريق المغادرة لماريبا

وجاءت قائمة الفرنسي رودي جارسيا مدرب الفريق، لمعسكر ماريبا من 30 لاعبًا هم : "دافيد أوسبينا، وليد عبد الله، نواف العقيدي، أمين بخاري، رائد أزيبي، سلطان الغنام، حمد آل منصور، جيسلان كونان، منصور الشمري، ماجد قشيش، فونيس موري، علي لاجامي، عبد الإله العمري، عبد الله مادو، محمد فتيل، يوسف حقوي، عبدالله الخيبري، علي الحسن، مختار علي، عبدالمجيد الصليهم، جلال الدين ماشاريبوف، سامي النجعي، خالد الغنام، أيمن يحيى، عبد الفتاح عسيري، بيتي مارتينيز، أندرسون تاليسكا، عبدالفتاح آدم، محمد مران، وفينسينت أبوبكر".