4 وديات مع أندية إسبانية تجهز النصر للموسم القادم .. 30 لاعبًا قائمة الفريق المغادرة لماريبا

أعلنت إدارة نادي النصر، مساء اليوم، عن إقامة الفريق الكروي الأول ، معسكرًا خارجيًا في مدينة ماريبا الإسبانية ، استعدادًا لخوض غمار منافسات الموسم الكروي القادم 2022 / 2023.
وكشفت الإدارة عن أسماء اللاعبين المغادرين لمعسكر إسبانيا يوم غد الخميس، لتجهيز الفريق للموسم المقبل، حيث ضمت القائمة 30 لاعبًا.
واختارت إدارة النصر بالتنسيق مع المدرب الفرنسي رودي جارسيا ضم جميع الأسماء بما فيها بعض اللاعبين الذين تنوي إعارتهم ليقف المدرب على مستوياتهم قبل اتخاذ القرار النهائي حيال استمرارهم من عدمه.
وضمت القائمة وجود المدافع الأرجنتيني فونيس موري الذي ربطه العديد من التقرير الإعلامي بالرحيل عن النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، إضافة إلى المنضمين حديثًا إلى تشكيلة الفريق الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا ، الإيفواري غيسلان كونان، والأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، والأرجنتيني بيتي مارتنيز، والبرازيلي أندرسون تاليسكا، والكاميروني فيسنت أبو بكر.
وخلت القائمة من اسم الظهير الأيسر محمد قاسم الذي تلقى ثلاثة عروض من أندية دوري المحترفين للمشاركة معهم لمدة موسم على سبيل الإعارة.
وجاءت قائمة الفرنسي رودي جارسيا مدرب الفريق، لمعسكر ماريبا من 30 لاعبًا هم : "دافيد أوسبينا، وليد عبد الله، نواف العقيدي، أمين بخاري، رائد أزيبي، سلطان الغنام، حمد آل منصور، جيسلان كونان، منصور الشمري، ماجد قشيش، فونيس موري، علي لاجامي، عبد الإله العمري، عبد الله مادو، محمد فتيل، يوسف حقوي، عبدالله الخيبري، علي الحسن، مختار علي، عبدالمجيد الصليهم، جلال الدين ماشاريبوف، سامي النجعي، خالد الغنام، أيمن يحيى، عبد الفتاح عسيري، بيتي مارتينيز، أندرسون تاليسكا، عبدالفتاح آدم، محمد مران، وفينسينت أبوبكر".
ومن المنتظر أن ينضم السباعي الأجنبي الكاميروني فينسينت أبوبكر والأرجنتيني بيتي مارتنيز ومواطنه فونيس موري والبرازيلي تاليسكا والأوزبكي جلال الدين مشاريبوف، والقادمان الجديدان الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا، والظهير الإيفواري غسيلان كونان بالفريق في المعسكر مباشرة.
وستغادر بعثة الفريق يوم غدٍ الخميس إلى إسبانيا، تمهيدًا لانطلاق الفترة التحضيرية، والتي ستمتد حتى الثاني عشر من أغسطس المقبل، موعد عودة الفريق إلى الرياض.
وسيخوض الفريق خلال معسكره الخارجي عدة مباريات تجريبية مع أندية إسبانية خلال مدة المعسكر الخارجي، حيث سيواجه لاس بالماس في 29 يوليو الجاري، وريال سرقسطة في 1 أغسطس المقبل، ثم ملقا في الـ 5 من الشهر ذاته، فيما يختتم تجاربه أمام قادش، قبل العودة إلى الرياض بـ 24 ساعة.