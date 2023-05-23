وبالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة.. الاتحاد السعودي يدشن البرنامج التدريبي لتأهيل مدربي ومدربات كرة القدم بمخيم الزعتري

دشن الاتحاد السعودي لكرة القدم، بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة، البرنامج التدريبي لتأهيل مدربي ومدربات كرة القدم، واكتشاف المواهب، الذي شهد مشاركة 24 مدربًا والعديد من المواهب بمخيم الزعتري بالمملكة الأردنية الهاشمية، بحضور عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي نزيه النصر واللاعب الدولي السابق محمد السهلاوي والمحاضرين المعتمدين محمد عبدالجواد وسمير هلال، ومدير البرنامج التطوعي السابع عشر بمركز الملك سلمان للإغاثة إبراهيم الدوسري.