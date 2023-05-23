وبالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة.. الاتحاد السعودي يدشن البرنامج التدريبي لتأهيل مدربي ومدربات كرة القدم بمخيم الزعتري

دشن الاتحاد السعودي لكرة القدم، بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة، البرنامج التدريبي لتأهيل مدربي ومدربات كرة القدم، واكتشاف المواهب، الذي شهد مشاركة 24 مدربًا والعديد من المواهب بمخيم الزعتري بالمملكة الأردنية الهاشمية، بحضور عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي نزيه النصر واللاعب الدولي السابق محمد السهلاوي والمحاضرين المعتمدين محمد عبدالجواد وسمير هلال، ومدير البرنامج التطوعي السابع عشر بمركز الملك سلمان للإغاثة إبراهيم الدوسري.
وتم خلال تدشين البرنامج الاطلاع على آخر أعمال تطوير مرفقات الملعب الذي افتتحه الاتحاد السعودي في وقت سابق، حيث تمت مضاعفة مساحته، فيما شهد حفل التدشين إقامة مباراة بمشاركة السهلاوي مع فريق من أبناء المخيم.
من جانبه قدم عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي نزيه النصر الشكر الجزيل لوزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على المتابعة المستمرة لكافة أنشطة الاتحاد السعودي من بينها هذه المبادرة في مخيم الزعتري، مشيدًا بالدعم والاهتمام من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكافة برامج اللجنة.
كما قدم النصر الشكر لمركز الملك سلمان للإغاثة، على الدور الذي يقومون به والتناغم مع الاتحاد السعودي في مثل هذه المبادرات.