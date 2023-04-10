في الجولة الـ23 من دوري روشن.. الهلال يلحق بالتعادل أمام الطائي

لحق فريق الهلال الأول لكرة القدم بالتعادل الإيجابي أمام ضيفه الطائي 2/ 2، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس الاثنين على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي للمحترفين بقيادة الحكم البلغاري "جيورجي كاباكوف".
في الشوط الأول أضاع مهاجم الهلال صالح الشهري فرصة التقدم عند الدقيقة الـ12؛ ليعاقبهم "قاي بينرا" بهدف التقدم للطائي من كرة مرتدة، سددها على يمين حارس الأزرق عبدالله المعيوف عند الدقيقة الـ25.
وأضاف أمير سعيود الهدف الثاني للطائي من كرة مرتدة أيضًا وسط خطأ دفاع الأزرق عند الدقيقة الـ35.
ومع مطلع الشوط الثاني دفع المدير الفني للهلال "دياز" بالخماسي (إيغالو، ديلغادو، فييتو، كاريلو وكنو). وعدل ثنائي الهلال النتيجة، بداية برأسية صالح الشهري عند الدقيقة الـ57، وتسديدة "ديلغادو" عند الدقيقة الـ72.
وألغى حكم اللقاء هدفًا للهلال برأسية "إيغالو" عند الدقيقة الـ90+1 بحجة أن الكرة لم تتجاوز خط مرمى الطائي.
وبتلك النتيجة بقي الهلال رابعًا برصيد 46 نقطة.