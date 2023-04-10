في الجولة الـ23 من دوري روشن.. الهلال يلحق بالتعادل أمام الطائي

لحق فريق الهلال الأول لكرة القدم بالتعادل الإيجابي أمام ضيفه الطائي 2/ 2، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس الاثنين على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي للمحترفين بقيادة الحكم البلغاري "جيورجي كاباكوف".