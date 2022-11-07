"égool" : "كويلار" محترف "الهلال" قد يوقع مع نادٍ برازيلي عملاق

كشف موقع "égool"، البرازيلي عن إمكانية مغادرة لاعب الهلال، الكولومبي غوستافو كويلار والتوقيع لنادٍ آخر خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
وقالت الصحيفة البرازيلية إن كويلار قد يوقع مع نادٍ برازيلي عملاق في الموسم الجديد، وإن لاعب الهلال قد تلقى العديد من العروض لمغادرة الهلال، وقد يكون جاهزًا للعودة إلى كرة القدم البرازيلية في بداية موسم 2023.
وذكرت تقارير صحفية الفترة الماضية أن نادي غريميو البرازيلى هو المهتم الرئيس بلاعب نادي الهلال للتعاقد معه في الشتوية القادمة.
وأبدت العديد من الأندية البرازيلية رغبتها في التعاقد مع غوستافو كويلار خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، أبرزها بوتافوغو وكورنثيانز، وغريميو.