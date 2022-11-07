"égool" : "كويلار" محترف "الهلال" قد يوقع مع نادٍ برازيلي عملاق

وقالت الصحيفة البرازيلية إن كويلار قد يوقع مع نادٍ برازيلي عملاق في الموسم الجديد، وإن لاعب الهلال قد تلقى العديد من العروض لمغادرة الهلال، وقد يكون جاهزًا للعودة إلى كرة القدم البرازيلية في بداية موسم 2023.