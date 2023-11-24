أمير الرياض يرعى حفل سباق الفروسية "كأس الوفاء"

رعى اليوم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، الحفل الثامن والستين لنادي سباقات الخيل على "كأس الوفاء"، كأس الأمير محمد بن سعود الكبير، المصنف ضمن كؤوس الفئة الثانية في الميدان السعودي المخصص لخيل السنوات الأربع (إنتاج محلي مفتوح الدرجات).
ولدى وصول سموه ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية كان في استقباله الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، ومسؤولو نادي الفروسية.
وفور وصول أمير منطقة الرياض عُزف السلام الملكي، ثم انطلق الشوط الثاني عشر على كأس الأمير محمد بن سعود الكبير "كأس الوفاء" بمسافة 2000 متر، البالغة جائزته (500) ألف ريال، وتمكَّن الجواد "تاج العليا" لإسطبل هزاع بن شاكر العبدلي من تحقيق المركز الأول.
وعقب نهاية الشوط سلَّم أمير منطقة الرياض الكأس للمشرف الإداري على الإسطبل خالد العبدلي.