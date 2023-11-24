أمير الرياض يرعى حفل سباق الفروسية "كأس الوفاء"

ولدى وصول سموه ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية كان في استقباله الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، ومسؤولو نادي الفروسية.