الأخدود يطرح تذاكر مباراته مع الاتحاد.. والأسعار تبدأ من 25 وحتى 500 ريال

أعلن نادي الأخدود طرح تذاكر مباراة فريقه الأول لكرة القدم في افتتاح منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي أمام الاتحاد والمقررة يوم الخميس القادم على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران.