رياضة

الأخدود يطرح تذاكر مباراته مع الاتحاد.. والأسعار تبدأ من 25 وحتى 500 ريال

في افتتاح الجولة السادسة من دوري روشن
الأخدود يطرح تذاكر مباراته مع الاتحاد.. والأسعار تبدأ من 25 وحتى 500 ريال

أعلن نادي الأخدود طرح تذاكر مباراة فريقه الأول لكرة القدم في افتتاح منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي أمام الاتحاد والمقررة يوم الخميس القادم على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران.

وكشف النادي أن التذاكر متاحة عبر موقع "حاضر" الإلكتروني وأن الأسعار تبدأ من 25 ريالاً وحتى 500 ريال بالنسبة للفئة الذهبية في حين ستكون قيمة التذاكر Premium مئة ريال.

الجدير ذكره أن الأخدود يحتل المركز الـ13 في سلم ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 4 نقاط فيما يأتي الاتحاد في المركز الثالث بـ 12 نقطة.

نادي الاتحاد
نادي الأخدود
دوري روشن السعودي للمحترفين

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org