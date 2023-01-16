الشباب يعاود تحضيراته.. ويفتح ملف مواجهة التعاون

عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مساء اليوم الاثنين تحضيراته لمواجهة التعاون في بريدة الجمعة المقبلة في الجولة الـ14 من دوري روشن، وذلك في ملعب النادي الرديف بقيادة المدير الفني مورينو الذي استهل حصته التدريبية بمحاضرة فنية عبر الفيديو، خصصها لاستعراض عدد من الجُمل الفنية والتكتيكية.