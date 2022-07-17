الاتفاق يواصل تحضيرات المرحلة الأولى بتدريب مسائي

وكان التدريب الذي قاده المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية من خلال عدة محطات، ثم طبق اللاعبون الجانب الفني، قبل أن يختتم المران بمناورة على منتصف الملعب.