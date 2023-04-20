يوفنتوس يستعيد نقاطَه المخصومة ويشعل المنافسة

قرّرت محكمة الاستئناف، اليوم الخميس، مراجعة حكمها السابق الذي يقضي بخصم 15 نقطة من رصيد يوفنتوس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم؛ بسبب صفقات انتقال لاعبين.
وقضت محكمة الاستئناف، أعلى محكمة رياضية في إيطاليا، بتعليق عقوبة حسم 15 نقطة ليوفنتوس على خلفية نشاط مالي غير مشروع، مشيرة إلى ضرورة إعادة النظر في القضية؛ مما يعني إعادة النقاط إلى رصيد الفريق الإيطالي حتى حسم الأمر من جديد، لكن يتعين عليه انتظار حكم جديد من المحكمة التابعة للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، والتي فرضت العقوبة الأصلية.
وطعن يوفنتوس، أنجح أندية كرة القدم الإيطالية، ضد حكم محكمة مختصة في شؤون كرة القدم صدر في يناير الماضي بعد تحقيق في تعامل يوفنتوس وغيره من الأندية في صفقات انتقال اللاعبين.
وبهذا القرار بات يوفنتوس منافسًا مع فرق الصدارة، وزادت آماله في احتلال أحد المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد استعادة النقاط؛ حيث قفز للمركز الثالث برصيد 59 نقطة وبفارق نقطتين عن لاتسيو الوصيف حاليًّا "نابولي في الصدارة برصيد 75 نقطة"، بعد أن كان في المركز السابع برصيد 44 نقطة.