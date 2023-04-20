يوفنتوس يستعيد نقاطَه المخصومة ويشعل المنافسة

وقضت محكمة الاستئناف، أعلى محكمة رياضية في إيطاليا، بتعليق عقوبة حسم 15 نقطة ليوفنتوس على خلفية نشاط مالي غير مشروع، مشيرة إلى ضرورة إعادة النظر في القضية؛ مما يعني إعادة النقاط إلى رصيد الفريق الإيطالي حتى حسم الأمر من جديد، لكن يتعين عليه انتظار حكم جديد من المحكمة التابعة للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، والتي فرضت العقوبة الأصلية.