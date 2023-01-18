دوري روشن: "الاتحاد" يطمع في الصدارة أمام "الفيحاء".. و"العدالة" في مواجهة "الباطن"

تُستأنف غدًا الخميس مباريات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي للمحترفين؛ إذ تُقام مباراتان على النحو الآتي:
تنطلق المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ3.30 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.
يدخل العدالة المباراة وهو يملك 8 نقاط، ويقع بالمركز الـ15 (قبل الأخير)، بينما يدخل الباطن المباراة ولديه نقطتان، ويقع بالمركز الـ16 (الأخير).
تُقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ6 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة".
يدخل الاتحاد اللقاء وهو بالمركز الثالث في ترتيب جدول دوري روشن برصيد 28 نقطة، في حين يقع الفيحاء بالمركز الـ12 ولديه 15 نقطة.