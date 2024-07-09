النصر يواصل التحضيرات بمعسكره في البرتغال

ومن المقرر، أن يلتحق مختار علي، لاعب الوسط، اليوم، بمعسكر الفريق في مدينة فارو، بعد أن تخلف عن البعثة المغادرة قبل يومين نظراً لاستكمال إجراءات السفر، على أن ينتظم الأربعاء في الحصة التدريبية الصباحية، رفقة زملائه لاعبي الفريق.