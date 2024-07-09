النصر يواصل التحضيرات بمعسكره في البرتغال

واصل الفريق الكروي الأول بنادي النصر تدريباته، اليوم الثلاثاء، في معسكره الإعدادي المقام في البرتغال، استعداداً لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد 2024-2025.
وقبل انطلاق المران التقى المدرب البرتغالي لويس كاسترو باللاعبين وشرح لهم برنامج الفترة المقبلة.
وبدأت الحصة الثانية للفريق في معسكره بالبرتغال بتمارين لياقية، ثم قسم كاسترو اللاعبين لمجموعات، أجرى لهم تمارين كروية في مساحات محددة، واختتم الجهاز الفني المران بتدريبات تكتيكية متنوعة.
ومن المقرر، أن يلتحق مختار علي، لاعب الوسط، اليوم، بمعسكر الفريق في مدينة فارو، بعد أن تخلف عن البعثة المغادرة قبل يومين نظراً لاستكمال إجراءات السفر، على أن ينتظم الأربعاء في الحصة التدريبية الصباحية، رفقة زملائه لاعبي الفريق.
وسيخوض نادي النصر عدداً من المباريات خلال معسكره في المدينة البرتغالية، قبل أن يتوجه إلى مدينة ماربيلا الإسبانية في الأول من أغسطس المقبل لاستكمال معسكره، حيث سيخوض هناك مباراتين وديتين.
يذكر أن النصر سيستهل موسمه يوم 13 آب أغسطس المقبل بمواجهة التعاون في قبل نهائي كأس السوبر السعودي 2024 في مدينة أبها.
وكان النصر أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني ببطولة دوري روشن السعودي، كما خسر نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الهلال حامل لقب الدوري.