"الهلال" يسعى لمواصلة الانتصارات عبر بوابة "الخليج"

سيكون عشاق الكرة السعودية غدًا السبت على موعد مع المتعة والإثارة حين تعود أجواء دوري روشن السعودي للمحترفين من جديد بمباراة الهلال مع الخليج، وذلك بعد توقُّف دام قرابة 12 يومًا بسبب مباريات "أيام الفيفا".