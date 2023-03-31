"الهلال" يسعى لمواصلة الانتصارات عبر بوابة "الخليج"

سيكون عشاق الكرة السعودية غدًا السبت على موعد مع المتعة والإثارة حين تعود أجواء دوري روشن السعودي للمحترفين من جديد بمباراة الهلال مع الخليج، وذلك بعد توقُّف دام قرابة 12 يومًا بسبب مباريات "أيام الفيفا".
ويستضيف الهلال رابع الترتيب برصيد 39 نقطة من 19 مباراة نظيره الخليج صاحب المركز الـ14 بـ17 نقطة من 20 مواجهة، وذلك في مباراة مؤجلة من الجولة الـ16 من منافسات دوري روشن، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.
يدخل الهلال المباراة وعينه على تقليص الفارق مع أندية قمة الترتيب؛ للإبقاء على آماله قائمة بالمحافظة على اللقب للموسم الرابع على التوالي.
وفي المقابل يأمل الخليج إيقاف مسلسل إهدار النقاط، واستعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المباريات الأربع الأخيرة بعد تعادله مع الطائي، وخسارته من الباطن والاتحاد والعدالة؛ للابتعاد عن مناطق شبح الهبوط.