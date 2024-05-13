غيابات بالجملة في صفوف الهلال والنصر قبل "ديربي الرياض"

تترقب جماهير الكرة العربية عامة والسعودية تحديداً مباراة الديربي بين الهلال والنصر مساء الجمعة المقبل في الجولة 32 من مسابقة دوري روشن للمحترفين.
وعلى الرغم من حسم الهلال للقب الـ 19 في تاريخه إلا أن مباريات الديربي لا تتوقف عندها أي نتائج إذ يسعى الهلال للفوز لزيادة فرحة جماهيره فيما يحاول النصر كسر مسيرة الانتصارات في الدوري للفريق البطل وإطفاء بهجة جماهيره بالتتويج.
على الجانب النصراوي يغيب في مباراة الديربي أربعة لاعبين هم عبد الرحمن غريب بسبب الإصابة والبرازيلي "تاليسكا" لحاجته للتأهيل عقب الشفاء من الإصابة ووليد عبدالله لعدم الجاهزية ومحمد مران للإصابة.
وفي الجانب الهلالي يغيب كل من " كوليبالي" بسبب تراكم البطاقات وسالم الدوسري للتأهيل بعد الإصابة وحبيب الوطيان للتأهيل بعد الإصابة.