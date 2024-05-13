غيابات بالجملة في صفوف الهلال والنصر قبل "ديربي الرياض"

وعلى الرغم من حسم الهلال للقب الـ 19 في تاريخه إلا أن مباريات الديربي لا تتوقف عندها أي نتائج إذ يسعى الهلال للفوز لزيادة فرحة جماهيره فيما يحاول النصر كسر مسيرة الانتصارات في الدوري للفريق البطل وإطفاء بهجة جماهيره بالتتويج.