بيع 90% من تذاكر كأس العالم للأندية.. المتقدمون لشرائها 1.5 مليون مشجع من 100 جنسية

شهد المؤتمر الصحفي الخاص بالكشف عن استعداد المنشآت لبطولة كأس العالم للأندية 2023 التي تستضيفها المملكة خلال الفترة من 12 حتى 22 من ديسمبر، الإعلان عن بيع 90% من تذاكر كأس العالم للأندية، فيما بلغ عدد المتقدمين لشرائها 1.5 مليون مشجع من 100 جنسية.