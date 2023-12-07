بيع 90% من تذاكر كأس العالم للأندية.. المتقدمون لشرائها 1.5 مليون مشجع من 100 جنسية

شهد المؤتمر الصحفي الخاص بالكشف عن استعداد المنشآت لبطولة كأس العالم للأندية 2023 التي تستضيفها المملكة خلال الفترة من 12 حتى 22 من ديسمبر، الإعلان عن بيع 90% من تذاكر كأس العالم للأندية، فيما بلغ عدد المتقدمين لشرائها 1.5 مليون مشجع من 100 جنسية.
من جهته، كشف م. ثامر باسنبل وكيل المنشآت الرياضية في وزارة الرياضة، خلال المؤتمر، عن حجم التجهيزات التي أنجزت في مدينة الأمير عبدالله الفيصل قبل انطلاقة كأس العالم للأندية.
وأشار إلى تطوير مدخل اللاعبين في الإستاد ونقل دكة البدلاء وخفضها عن مستوى الملعب حتى لا تسبب إعاقة لرؤية الجماهير، كما تم تحسين المظهر العام الخاص بالملعب والمسطح الأخضر وتغيير المضمار وتغييره بالعشب الصناعي المطابق لمواصفات الفيفا.
وأكد تطوير نظام كاميرات للمراقبة وتحسين البنية التحتية الرقمية لتحسين عمل الإعلاميين، وكذلك مما يفيد في قيام الجهات الأمنية بأدوارها، كما تم تبديل كراسي الإستاد إلى أفضل النوعيات.